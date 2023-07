Suisse: Gare aux jouets toxiques bon marché vendus en ligne

Sept jouets sur dix nocifs

Il n’existe pas de chiffres précis sur les jouets achetés directement en ligne en Suisse, mais ce marché connaît «partout une croissance rapide», écrit le «Tages-Anzeiger». Environ trois quarts des jouets fabriqués dans le monde viennent de Chine. Des distributeurs comme le chinois Aliexpress et l’américain Wish – qui fait fabriquer ses articles en Asie – sont pointés du doigt. En 2019, l’Association suisse des jouets (ASJ) a commandé dix produits populaires pour enfants sur ces deux plateformes. Résultats: sept contenaient des substances nocives, dont du plomb et des solvants, dont six dépassaient largement les valeurs limites.