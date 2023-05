Gare aux logiciels malveillants qui se font passer pour de l’IA

Des hackers surfent sur la vague de l’intelligence artificielle générative en promouvant des programmes qui ressemblent à des outils d’IA. Mais ils servent en réalité à piéger leurs utilisateurs, a averti mercredi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). «Depuis le mois de mars, nos analyses ont repéré dix groupes de logiciels malveillants qui se font passer pour ChatGPT et d’autres interfaces similaires pour compromettre des comptes sur Internet», a indiqué Guy Rosen, le responsable de la sécurité des systèmes d’information du groupe californien, lors d’une conférence de presse. Il a rappelé que les acteurs malveillants (hackers, spammeurs, etc.) sont toujours à l’affût des dernières tendances, celles qui «capturent l’imagination» du public, comme les cryptomonnaies, avant leur chute. Or, la capacité de l’interface d’OpenAI, ChatGPT, à converser de manière fluide avec les humains et à générer aussi bien du code que des e-mails et des dissertations, suscite un engouement massif.