Gare aux marabouts qui proposent leur aide pour mieux escroquer

Canton de Fribourg : Gare aux marabouts qui vous proposent leur aide pour mieux vous escroquer

Ils opèrent via des petites annonces dans les journaux, les réseaux sociaux ou sur des sites internet. Ils profitent des faiblesses psychologiques de leurs victimes pour instaurer un climat de confiance et leur soutirer d’importantes sommes d’argent. Depuis l’été dernier, la police cantonale fribourgeoise a constaté une recrudescence d’arnaques de type «marabout». Plusieurs plaintes pénales, pour un préjudice global de plus de 300'000 francs, ont déjà été déposées. Face à ce constat, la police met en garde contre ces escroqueries.