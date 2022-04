Suisse : Gare aux morsures de tiques ces prochaines semaines

Le printemps sec et doux a favorisé la prolifération de ces insectes tant redoutés et des désagréments qui vont avec, prévient un spécialiste.

Le week-end pascal a connu un temps chaud et ensoleillé, incitant aux escapades dans la nature. Conséquences: une nette augmentation des morsures, s’attend le spécialiste de la question Werner Tischhauser, interrogé par «20 Minuten» . «Les chiffres d’avril dépasseront nettement ceux de mars. La végétation s’est réveillée ces deux dernières semaines, tout comme les tiques, qui guettent désormais activement leurs hôtes, près des brins d’herbe, ainsi que dans les buissons et les haies.»

Le vice-président de la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques met en garde: « Ces cinq dernières années , on a constaté un niveau élevé de piqûres de tiques et de la maladie associée, la méningo-encéphalite verno-estivale (FSME). Cette tendance ne va pas s’atténuer cette année». Ces deux dernières années, l'Office fédéral de la statistique a signalé un pic d’infections au mois de juin. «La forêt, les zones périphériques ainsi que les zones de loisirs de proximité sont particulièrement attractives pour les tiques. Mais les jardins représentent également une zone à risque, où les humains et la tique se rencontrent», rappelle Werner Tischhauser.

La tique s’est également adaptée avec le temps. «Il n’est tout simplement plus vrai que la tique ne se trouve plus au-dessus de 1500 mètres d’altitude, tient à préciser le spécialiste. On estime qu’elle survit jusqu’à la limite des arbres, partout où il ne fait pas trop froid et où elle peut encore trouver des hôtes pour se nourrir. La tique s’est également étendue géographiquement. En Scandinavie, à la hauteur du cercle polaire, des élans sont déjà morts à cause des nombreuses piqûres de tiques. Ce n’était jamais arrivé auparavant.»