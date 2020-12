États-Unis : Gare aux pluies d’iguanes pour Noël

Connue pour son climat chaud et humide, la Floride s’attend à connaître un Noël particulièrement froid qui pourrait même être ponctué de chutes d’iguanes.

«Des températures très basses sont attendues pour Noël, entre 0 et 4 °C, avec de possibles chutes d’iguanes. Faites attention et restez au chaud!» ont mis en garde lundi les services météorologiques de Miami et du sud de la Floride sur Twitter.