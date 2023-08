Gare aux tatouages: Au Japon, les tatouages sont perçus d’un mauvais œil

Vous avez certainement déjà entendu dire que les tatouages étaient souvent mal perçus, au Japon. Mais d’où vient cette aversion à l’égard de cet ornement corporel très répandu et à quoi faut-il prêter attention si vous prévoyez un voyage dans l’Empire du Soleil levant et avez un tatouage?

Au Japon, ce sont surtout les personnes âgées qui voient les tatouages d’un mauvais œil. Et les raisons sont historiques. En effet, jusqu’au XIXe siècle, les tatouages étaient utilisés pour marquer les prisonniers et n’ont été légalisés qu’en 1948.

Mais pourquoi le sujet est-il toujours controversé à l’heure actuelle et comment les touristes le vivent-ils? Le Tiktokeur takashiifromjapan a posé ces questions aux habitants du pays et aux touristes. Et ses vidéos sont devenues virales.