Gare de Lausanne: des travaux «pour une dizaine d’années»

Image de synthèse du projet présenté en 2019. Trois ans plus tard, le projet est à l’arrêt.

Quelles sont les conséquences de l’interruption et des retards du chantier de la gare de Lausanne (Isabelle Pasquier-Eichenberger, V/GE)? Quand les travaux pourront-ils être terminés (Jean-Pierre Guin, UDC/VD)? Est-ce que la gare pourra quand même accueillir 200’000 passagers par jour dès 2030 (Olivier Feller, PLR/VD)? Quels sont les surcoûts engendrés par les retards par rapport au planning initial (Raphaël Mahaim, V/VD)? Le sort de la gare de Lausanne a causé un certain nombre d’interrogations ce lundi au Conseil national lors de la traditionnelle Heure des questions.

Depuis l’annonce, le 11 octobre dernier, du renvoi du projet d’agrandissement de la gare de Lausanne à cause de problèmes statiques, les élus romands demandent des précisions au Département de fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et à sa cheffe, pour quelques semaines encore, Simonetta Sommaruga.