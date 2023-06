Conseil national: Gare de Lausanne: «L’évaluation des surcoûts est en cours»

Le chantier de la gare de Lausanne, avec ses retards et ses controverses, s’est à nouveau invité sous la Coupole fédérale à l’heure des questions lundi au National. Plusieurs élus, à l’image de d’Isabelle Pasquier-Eichenberger (Verts/GE) et Raphaël Mahaim (Verts/VD) ont interpellé le ministre des Transports Albert Rösti notamment sur les surcoûts engendrés par le report de plus de 4 ans du début des travaux et sur leur impact sur d’autres projets d’infrastructures dans l’agglomération lausannoise.