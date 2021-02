La gare de Palézieux connecte les réseaux CFF et TPF

La localité n’est pas bien grande. Mais la gare de Palézieux (VD) est un nœud ferroviaire indispensable pour les habitants des districts de la Veveyse (FR) et de Lavaux-Oron (VD). Se trouvant sur la ligne Lausanne-Berne, il permet de rallier en transport public les principales villes du pays. Le député sud fribourgeois Savio Michellod est toutefois inquiet quant au sort qui lui est réservé.

Dans une question déposée mercredi au Grand Conseil, il déplore que, «à terme, l’IR15 ne s’arrêtera plus à Palézieux. Le manque d’intérêt que semblent porter les CFF et l’Office fédéral des transports à ce nœud de correspondance se voit confirmé par la péjoration systématique de Palézieux lors de travaux, entraînant des ruptures de correspondance à Berne ou à Lausanne.»

La tentation de la voiture

L’élu concède néanmoins que l’entretien et l’amélioration du réseau sont nécessaires. «Mais il est important que, lorsque ces travaux ont une durée prolongée, des solutions de remplacement efficaces soient mises en place. Ainsi, l’usager des transports publics ne voit pas son temps de parcours prolongé de manière trop importante et ne risque pas d’être tenté par un recours à la voiture.» Et il souligne que c’est particulièrement vrai à l’aube des travaux de la gare de Lausanne qui, selon lui, entraîneront d’importantes perturbations.