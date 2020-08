Football

«Gareth Bale a préféré ne pas jouer»

Le coach du Real Madrid Zinédine Zidane a justifié l’absence de son ailier gallois pour le choc de vendredi entre Manchester City et le Real Madrid.

«Il a préféré ne pas jouer, rien de plus, et le reste est entre lui et moi. Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire, a déclaré Zidane jeudi en conférence de presse. Il y a une relation de respect entre joueur et entraîneur», a laconiquement ajouté l'entraîneur français.