Football

Gareth Bale est totalement en roue libre

L’international gallois, qui ne joue pas en ce moment avec le Real Madrid, multiplie les facéties depuis le bord du terrain.

Mis au frigo par son entraîneur, Zinédine Zidane, qui ne lui a accordé aucune seconde de jeu lors des cinq dernières rencontres de Liga, l’international gallois connaît une saison perturbée par les blessures et ses relations délicates avec le technicien français.

C’est donc en spectateur que l’ailier de 30 ans assiste en ce moment à la course au titre entre sa formation et le FC Barcelone et le moins que l’on puisse dire, c’est que bonhomme amuse la galerie, pour passer le temps.