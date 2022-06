Football : Gareth Bale et le Real, c’est terminé

Le Gallois, arrivé en 2013 à Madrid, a annoncé son départ mercredi. Il y a remporté quinze titres.

«J’écris cette lettre pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, tous les salariés du club et les supporters qui m’ont soutenu durant toute cette période», s’est lancé le Gallois de 32 ans, figure du trio d’attaque «BBC» qu’il avait formé avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.