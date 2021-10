Football – Gareth Bale ouvre un minigolf

Gareth Bale n’a jamais caché sa passion pour le Pays de Galles et le golf. C’est donc assez logiquement qu’il va ouvrir un bar sur le thème du minigolf.

Le golf, toujours le golf

Cet établissement, réservé aux adultes, comprendra trois parcours de neuf trous sur le site d’une ancienne boîte de nuit. Ce bar, le «Par 59», va coûter 1,5 million de francs et s’étalera sur 7000 m². «Pour moi, il s’agit de créer des environnements sûrs et amusants où les gens peuvent profiter de quelque chose d’un peu différent, jouer au golf et rencontrer des amis», a déclaré Gareth Bale.