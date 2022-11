Coupe du monde: Gareth Southgate a dévoilé une liste sans surprise pour l'Angleterre

Qatar 2022 : L’Angleterre annonce une sélection sans surprise

La fédération anglaise de football a annoncé jeudi une liste de 26 joueurs pour le Mondial 2022 sans grande surprise et qui sera emmenée par son trident offensif Harry Kane, Phil Foden et Raheem Sterling.

Les blessures, comme celles des défenseurs latéraux de Chelsea Reece James et Ben Chilwell, tous deux forfaits, avaient limité les options de Gareth Southgate dans ce secteur.

Il a tout de même pris le risque d’emmener Kyle Walker, blessé de longue date avec Manchester City et qui n’a pas encore rejoué, mais qui est tout près d’être totalement remis. L’expérience, la polyvalence et la vitesse du joueur de 32 ans, capable de jouer à droite dans une défense à trois, ou comme latéral, ont sans doute beaucoup pesé, tout comme pour la sélection de Ben White, le joueur d’Arsenal, qui lui aussi peut occuper les deux postes.

Pour couvrir le risque de rechute, Southgate a préféré Conor Gallagher à James Ward-Prowse, pourtant appelé régulier avec les Three Lions, mais qui paye certainement le début de saison décevant de Southampton, 18e de Premier League.

Jadon Sancho pas retenu

Les autres demi-surprises se situent dans le secteur offensif où Southgate a sélectionné l’attaquant de Newcastle, Callum Wilson, et James Maddison, de Leicester, alors que Jadon Sancho, absent des dernières sélections, restera à la maison, tout comme Tammy Abraham, peu en verve avec la Roma en ce début de saison.

Wilson, qui a connu quatre sélections entre 2018 et 2019, a été un des principaux acteurs du bon début de saison des Magpies, 3e de Premier League avec 6 buts en 10 rencontres.

Maddison, qui porte à bout de bras l’attaque de Leicester depuis de long mois et depuis que Jamie Vardy ne marque plus régulièrement, avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches, apportera aussi une touche de créativité supplémentaire qui pourrait être utile, compte tenu du niveau moyen affiché par Mason Mount ou Jack Grealish ces derniers temps.