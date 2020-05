Actualisé 28.04.2020 à 12:25

Weinblog

Garmón vs. Aalto – le favori, en secret

Garmón et Aalto, ces deux formidables Espagnols de la Ribera del Duero, jouissent d'une grande considération aussi bien nationale qu'internationale. Ceci dit, Garmón est notre favori secret. Voici pourquoi.

de Mövenpick Wein

Garmón est la nouvelle Bodega de Mariano Garcia, qui a jadis travaillé pour le domaine Vega Sicilia, et est aujourd'hui copropriétaire avec Javier Zaccagnini de la Bodega Aalto. Le domaine Aalto a été fondé en 1998 et s'est rapidement imposé comme une des meilleures adresses de la Ribera del Duero. En vinifiant Aalto, les deux associés ont créé un vin culte révolutionnaire – un vin paré d'une belle reconnaissance aussi bien nationale qu'internationale et maintes fois auréolé d'évaluations prestigieuses. A titre d'exemple, Robert Parker lui a décerné pour chaque année testée, 91 points et plus. Guía Peñín, Guía Gourmets, Wine Spectator, Tim Aktin et Decanter n'ont émis que d'excellentes critiques.

Le dernier né de l'entreprise familiale de Mariano Gracia est un vin qui, de notre point de vue est encore plus fascinant : Garmón, également issu à 100% de tempranillo. La Bodega Garmón, située à quelques encablures de la légendaire Bodega Pingus, a été entièrement conçue par Mariano et est considérée comme le nouveau domaine viticole représentatif de la Ribera del Duero. Les raisins destinés au Garmón s'épanouissent en altitude - jusqu'à 1000 m - dans les régions fraîches du Duero et bénéficient ainsi d'un cycle de maturation et d'un cycle de récolte plus longs. Les vignes de 30 à 100 ans d'âge poussent sur des sols principalement argilo-calcaires. Autant de facteurs qui favorisent la production d'un tempranillo élégant et juteux, où le fruit s'exprime avec puissance et raffinement.

Déjà le premier millésime – 2014 – avait reçu les faveurs d'un grand nombre de critiques de vins. Guía Proensa par exemple, lui avait décerné 96 fameux points sur 100 tandis que les deux millésimes suivants 2015 et 2017 ont été récompensés par 97 points sur 100. Le succès est allé grandissant ; les meilleures évaluations pleuvent des quatre coins du monde de la part de nombreux critiques réputés. Après Aalto, Mariano Garcia s'est lancé avec un énorme succès dans un nouveau projet, que nous ne voulons manquer à aucun prix. Une merveilleuse sensation de plénitude au palais, consacre pour nous Garmón comme un des meilleurs Ribera. C'est un grand vin pour l'avenir, qui allie à la perfection personnalité et plaisir de la dégustation. Incroyablement souple, ample et pourtant élégant – iviva españa !