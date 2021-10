Football – Gary Lineker balance sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Si les bienfaits de ce transfert sont facilement perceptibles, les coulisses de sa réalisation restent encore assez confidentielles. Dans le podcast «Match of the Day: Top 10», diffusé sur les ondes de la BBC, Gary Lineker a lâché une petite indiscrétion. L’ancien attaquant anglais, devenu le plus célèbre présentateur sportif du Royaume-Uni, n ’ est autre que le voisin d’Ed Woodward, le vice-président de Manchester United. «C’est un bon ami à moi. Il a recruté Ronaldo quand il était dans mon jardin!» a-t-il lancé.