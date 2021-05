Football : Gary Lineker lâche BT Sports pour suivre Leicester

L’ancien attaquant anglais n’a pas prolongé son contrat avec BT Sport pour la couverture de la Champions League. Il arpentera l’Europe, en famille, pour suivre son club de cœur.

«Je sens qu’il est temps de faire les choses que je me suis toujours promis de faire.» Une page se tourne pour Gary Lineker. L’ancien attaquant de Leicester, du Barça et de Tottenham a refusé de prolonger son contrat avec BT Sport. Il y a assuré la couverture de la Ligue des champions pendant 6 ans et la finale entre Chelsea et Manchester City devrait bien être sa dernière.