Automobilisme : Gasly vainqueur d’un Grand Prix un peu fou

Le Français remporte sa première victoire, 24 ans après le dernier succès tricolore en F1.

Gasly, 24 ans, s’est imposé à l’issue d’une course complètement folle, marquée par une interruption et un podium totalement inattendu devant l’Espagnol Carlos Sainz Jr. (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point).