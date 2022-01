Mort de Gaspard Ulliel: Il était la beauté et le talent

Mort de Gaspard Ulliel : «Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent»

Les réactions au décès de l’acteur français n’ont pas tardé à envahir la Toile.

«Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent», a écrit Pierre Niney, «l’autre Saint-Laurent» du cinéma français.

Audrey Pulvar s’est aussi exprimée: «Quelle grande tristesse et quel choc ! Mes pensées solidaires vont aux proches de #GaspardUlliel et à toutes celles et ceux dont il a enchanté la vie. Merci.», a tweeté la femme politique.

Le premier ministre Jean Castex a aussi réagi sur Twitter: «Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français».