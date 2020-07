Football

Gasperini s’embrouille avec Mihajlovic: en tribune!

Les entraîneurs de l’Atalanta et de Bologne se sont pris de bec mardi soir. Les deux hommes ont d’abord été avertis, puis Gasperini a été expulsé.

Ça a chauffé entre Gian Piero Gasperini (entraîneur de l’Atalanta) et Sinisa Mihajlovic (son homologue de Bologne), mardi soir à Bergame. L’arbitre de la rencontre a d’abord averti les deux coaches, avant de renvoyer Gasperini en tribune.

Le clash a eu lieu à la 36e minute du match. C’est Mihajlovic, fâché de voir ses joueurs invectivés par Gasperini, qui a tiré la première salve: «Pourquoi tu parles à mes joueurs? Parle aux tiens et me casse pas les c..., tu comprends? Va te faire f...» Des paroles que l’on peut entendre dans les extraits vidéo grâce au silence procuré par le huis-clos.