Tennis: Gasquet affrontera Medvedev au Geneva Open

Richard Gasquet a aisément franchi le cap du 1er tour, lundi au Parc des Eaux-Vives, en disposant de l’Australien John Millman (6-3 6-1). Le Français de 35 ans, désormais 75e joueur mondial, a ainsi décroché le privilège d’affronter mardi le Russe Daniil Medvedev, no2 mondial et tête de série no1 de ce Gonet Geneva Open.

«J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce très joli court et à jouer pour la première fois de ma carrière à Genève, a déclaré Gasquet. Après avoir connu quelques matches difficiles ces derniers temps, je sens que le niveau est là, je me suis senti bien, notamment à l’échange, où il a commis plus de fautes que moi.»