Tennis: Gasquet n’avait plus d’essence, Joao Sousa rejouera une finale à Genève

«Aujourd’hui, j’étais très tranquille car je pense avoir fait tout juste sur le plan tactique, se félicitait João Sousa à la sortie du court. Même si je n’avais jamais rencontré Richard en tournoi, nous nous sommes souvent entraînés ensemble. Et j’avais un plan très clair qui a parfaitement marché.» S’il fallait le résumer, on dirait que le Portugais a trouvé le bon équilibre en prenant la direction de l’échange sans jamais forcer son tennis. Et comme la balle de Richard Gasquet avait perdu 1,50 m de longueur, le Portugais pouvait distribuer son tennis d’usure, plus généreux que génial. Jusqu’à l’épuisement adverse.