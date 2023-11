Gastronomie: Le restaurant Le Pont de Brent est en faillite

L’inflation et la crise guettent tous les acteurs économiques, y compris ceux qui évoluent dans des secteurs qui semblent moins exposés, comme ceux du luxe ou des services haut de gamme. C’est ce qui est arrivé à Antoine Gonnet et Amandine Pivault, les jeunes patrons du restaurant gastronomique Le Pont de Brent, situé sur les hauteurs de Montreux (VD). Le couple de trentenaires avait repris l’établissement en juin 2022. Et si les débuts ont été encourageants, la fréquentation s’est rapidement émoussée, explique Amandine Pivault dans un article de Gault&Millau, qui annonce la fermeture immédiate du restaurant.

Le chef et sa compagne venaient d’un autre restaurant étoilé, le 42, à Champéry (VS). Un établissement nettement plus petit que Le Pont de Brent. Il leur a fallu apprendre à gérer une équipe de cinq cuisiniers et cinq personnes en salle. Dans l’entretien accordé au site Gault&Millau, le couple dit avoir peut-être trop compté sur l’aura du restaurant, que son fondateur Gérard Rabaey avait su lui conférer. Les jeunes patrons pensent aussi avoir fait l’erreur d’avoir trop investi, et trop vite, tant en matériel qu’en personnel. Ils devront désormais trouver le moyen de rebondir, sachant qu’ils se sont fortement endettés lors de leur passage à la tête du Pont de Brent.