«Les branches comme l’hôtellerie-restauration sont particulièrement touchées par la crise», a expliqué Casimir Platzer, président de GastroSuisse. Pour la faîtière, il semble donc évident et moralement justifiable que les branches qui ont consenti d’énormes sacrifices dans cette crise soient adéquatement indemnisées.

«La politique n’était pas prête à faire face à une telle situation d’urgence de longue durée.» a également déclaré Alois Gmür, Conseiller national PDC, président de l’intergroupe parlementaire Hôtellerie-restauration, aussi président de l’association suisse des distributeurs de boissons. Ce dernier a ajouté que si la loi sur les épidémies offrait une base pour prendre des mesures strictes pour protéger la santé de la population, il n’existait aucun droit à une indemnisation pour les établissements et les collaborateurs touchés.

Fixer les règles du jeu pour l’avenir

De l’argent a certes été promis dans la crise actuelle dans le cadre de la réglementation des cas de rigueur. Le Conseil fédéral a articulé le montant de 10 milliards de francs. Seule une partie est toutefois déjà arrivée chez les établissements touchés. Pour GastroSuisse, les indemnités financières sont versées trop lentement et varient beaucoup en fonction des cantons. «Par ailleurs, les montants promis couvrent en moyenne à peine la moitié des coûts fixes», détaille Casimir Platzer.

Il souligne également que «La réglementation des cas de rigueur ne fonctionne pas.» C’est ce qui a poussé la fédération a lancer maintenant une initiative populaire. L’objectif de l’initiative est clair: «Il ne faut plus reproduire les mêmes erreurs», expliquait Casimir Platzer en poursuivant: «En cas de nouvelle pandémie, il faut des indemnisations adéquates si des établissements venaient à être fermés par les autorités.»

Il convient également pour GastroSuisse d’ancrer juridiquement et de préciser le droit à la réduction de l’horaire de travail et à l’allocation perte de gain, l’initiative populaire visant à fixer les règles du jeu pour l’avenir.

Massimo Suter, vice-président de GastroSuisse et président de GastroTicino a souligné pendant la conférence de presse: «Si les personnes concernées sont correctement indemnisées, cela renforce aussi le Conseil fédéral dans sa lutte contre la pandémie et permet une meilleure acceptation des mesures.» Une obligation d’indemnisation forcerait également l’Etat à mieux se préparer à une prochaine pandémie et à prendre les mesures appropriées.