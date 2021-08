Certificat Covid : GastroSuisse ne veut pas d’une «société à deux vitesses»

GastroSuisse rejette fermement la possible extension du certificat Covid mise en consultation mercredi par le Conseil fédéral.

Le président de GastroSuisse, Casimir Platzer, pense que l’extension du certificat Covid est «discriminatoire» et «inutile».

GastroSuisse, la fédération de l’hôtellerie et de la restauration, a immédiatement réagi à l’annonce du Conseil fédéral qui va mettre en consultation «de façon préventive» l’extension du certificat Covid dans de nombreux établissements publics suisses, dont les bars et les restaurants. Casimir Platzer, président de GastroSuisse, s’est dit «très inquiet» de cette évolution de la stratégie politique de la Confédération lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

L’extension du certificat mènerait selon lui à «une société à deux vitesses» et elle est «anticonstitutionnelle», violant à son sens le principe d’égalité selon l’art. 5 de la Constitution. «Il n’existe actuellement aucune base légale pour une décision d’une telle importance du point de vue social», a-t-il affirmé. «Cette mesure est discriminatoire et divise notre société», a estimé Casimir Platzer car, a-t-il dit, «environ 40 à 50% de la population sera ainsi exclue d’une partie importante de la vie sociale. Le Conseil fédéral et certains cantons ne semblent pas comprendre qu’aller au restaurant est un acte quotidien pour énormément de gens».