Restauration : GastroVaud demande des chaufferettes et des terrasses «étendues»

L’association des cafetiers-restaurateurs demande aux autorités communales des mesures pour prolonger la consommation sur les terrasses cet automne, à l’heure où l’inquiétude grandit dans le secteur.

La marche des affaires des restaurants va sensiblement diminuer, avec l’arrivée de journées fraîches et pluvieuses.

GastroVaud lance un appel aux autorités communales. L’association des cafetiers-restaurateurs souhaite qu’elles favorisent l’installation de chaufferettes «durables» et prolongent les extensions de terrasses.

La marche des affaires des restaurants va sensiblement diminuer, avec l’arrivée de journées fraîches et pluvieuses, doublée d’une situation sanitaire incertaine, écrit GastroVaud lundi dans un communiqué. En outre, le terme fixé au 22 septembre pour l’achat de bons Welqome diminuera de facto la consommation dans les restaurants vaudois.

C’est pourquoi GastroVaud invite les communes à prolonger la durée d’exploitation des terrasses «étendues» durant les trois prochaines saisons d’automne, d’hiver et de printemps. Elles sont nécessaires à la fois pour maintenir l’attractivité des restaurants et pour compenser les pertes de capacité et de chiffre d’affaires causées par la règle des 1,5 mètre entre les tables, écrit l’association.