À Genève, les représentants du personnel sont outrés. Gate Gourmet, qui affichait l’an dernier un bénéfice de 440,3 millions de francs, touche en effet des indemnités fédérales via les réduction d’horaire de travail (RHT), «une mesure qui vise à éviter les licenciements. Et que fait l’entreprise? Elle gomme des emplois!, s’est étranglé Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP pour Genève Aéroport. C’est interdit lorsque ce régime spécial est en place.» Selon le syndicaliste, les suppression de postes sont donc illégales, ce que réfute le Canton (cf. encadré ci-dessous). Ce n’est pas tout. Pour bénéficier du plan social prévu par le groupe, «il faut au moins 20 ans de présence dans l’entreprise et être âgé de plus de 40 ans. A ma connaissance, aucun des employés licenciés ne remplit ces critères, a déploré Jamshid Pouranpir. Ce plan social n’est donc qu’un alibi.»