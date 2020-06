Chrissy Teigen

Gâteau parfait pour dire au revoir à ses implants

Après avoir retrouvé une poitrine naturelle, Chrissy Teigen a reçu une pâtisserie en forme de seins de la part de deux de ses amis.

Quatorze ans après avoir décidé de faire augmenter le volume de sa poitrine, l’épouse de John Legend a choisi de se séparer de ses implants mammaires. «Ils ont été super pendant des années, mais j’en ai assez. J’aimerais pouvoir mettre une robe à ma taille, me coucher sur le ventre sans que cela soit inconfortable. Ne vous inquiétez pas, j’aurai toujours des seins, mais ce ne sera que de la graisse», avait écrit Chrissy Teigen sur Instagram le 27 mai 2020.

Deux semaines plus tard, la maman de Luna et Miles est donc repassée sur le billard et tout s’est très bien déroulé. Rentré à la maison, le top a eu la surprise de recevoir un gâteau particulier de la part de deux de ses amis pour rendre hommage à son ancienne poitrine. La pâtisserie était en forme de seins dans un soutien-gorge avec une pierre tombale sur laquelle il était écrit: «RIP 2006-2020».