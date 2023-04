Gâteau trop petit pour des appétits aiguisés

EàG, MCG, UDC

Nouveaux venus

De leur côté, les nouvelles formations, créées dans le sillage de l’affaire Pierre Maudet, soit Libertés et Justice sociale de l’ex-magistrat PLR et Elan Radical, pourraient grignoter des voix à droite et au centre, sans toutefois paraître en mesure d’atteindre le quorum. Les Vert’libéraux, eux, ambitionnent de faire leur entrée au Grand Conseil: ils sont sur une pente ascendante, notamment avec des initiatives acceptées ou bientôt en votation (abolition de la rente à vie des conseillers d’Etat, congé parental de 24 semaines). Le parti pourrait manger des voix un peu partout, à droite comme au centre, et aussi chez les Verts.