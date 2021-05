Football : Gattuso quitte Naples, Rudi Garcia part de Lyon

Les deux entraîneurs quittent leur club respectif après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat.

«Des claques tous les jours»

Rudi Garcia part aussi

«Je vois mon président lundi mais il y a bien longtemps que j’ai décidé que je ne continuais pas. Si le président n’a rien à me proposer, on en reste là et s’il me propose quelque chose, je ne suis pas candidat à ma propre succession», a ajouté Garcia.