Genève : Gauche et syndicats veulent un effort «solidaire» des plus riches

L’initiative rapporterait 350 millions par an aux caisses de l’Etat. Google

Faire face à la crise et lutter contre les inégalités sociales avec un « geste de solidarité » des plus riches. C’est ce que souhaitent les partis de gauche et les syndicats genevois. Ceux-ci lancent une initiative fiscale cantonale sur l’imposition des plus grandes fortunes, plus précisément celles nettes de plus de 3 millions de francs . Ce lancement intervient quelques jours après l ’éch e c e n votation fédérale d’un texte sur un sujet analogue, l’initiative dite 99%. Pas de quoi le s décourager les initiants : le refus genevois était en dessous de la moyenne nationale, soit 58% contre plus de 64%, comme l’a souligné mardi Davide De Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). « Nous déplorons ce résultat, néanmoins nous persistons car nous considérons que c’est un élément essentiel pour sortir de la crise sanitaire, économique, budgétaire et climatique, qui nécessite des ressources pour les collectivités publiques. »

Pas anti-riches

Le député socialiste Sylvain Thévaux précise qu’il ne s’agit pas d’une initiative anti-riches: « On est dans une situation d’alerte. La crise ne fait que commencer et l’Etat ne doit pas être affaibli. On est sur un point de rupture aujourd’hui si on n’agit pas. Il faut mettre à contribution les grosses fortunes. On ne touche ni les PME ni la classe moyenne. »

Limitée dans le temps

L’initiative pr opose d’introduire une contribution temporaire , limitée à 10 ans. S’élevant à 0,5% , elle s’appliquerait aux fortunes nettes de plus de 3 millions et serait prélevée sur les montants qui dépassent cette limite. Cela rapporterait chaque année 350 millions de francs au Canton, et 85 millions aux communes, dont 35 à la Ville, estiment les initiants. Le texte prévoit une adaptation du bouclier fiscal et un triplement des déductions sociales, de sorte que les petits propriétaires, comme des retraités qui n’auraient comme fortune que leur maison par exemple, ou les indépendants, propriétaires de leur outil de production, tels les artisans ou les agriculteurs, ne seraient ainsi pas concernés.

«Tout à fait supportable»