Gault&Millau: Le Lucernois Silvio Germann, sacré «Cuisinier de l’année» 2024

Deux pépites romandes, mieux notées que Silvio Germann

Bien que sacré «Cuisinier de l’année» 2024, Silvio Germann agrège 18 points dans le classement de Gault&Millau. Seuls six chefs le devancent avec un score de 19 points. Il s’agit de Tanja Grandits et de Peter Knogl, du canton de Bâle, d’Heiko Nieder, de Zurich, d’Andreas Caminada, des Grisons, ainsi que les deux romands Franck Giovannini, de Crissier, et Philippe Chevrier, de Genève.