Handball : Gauthier Mvumbi, 137 kilos et nouvelle star du Mondial

L’imposant pivot de la République démocratique du Congo s’est fait remarquer au Mondial de handball en Égypte, ce qui lui a valu d’attirer l’attention de Shaquille O’Neal, auquel il a été comparé.

Shaquille O’Neal, ancien joueur de NBA, a-t-il déjà regardé un match de handball? On peut en douter, tant le handball est un sport mineur aux États-Unis.

Mais «Shaq» est très présent sur les réseaux sociaux et a alimenté le buzz autour de Gauthier Mvumbi, un Franco-Congolais qui évolue à Dreux, en Nationale 2 (quatrième division française) et qui représente la République démocratique du Congo sur la scène internationale.

«Ils disent que tu es le Shaq du handball, qu’est-ce qu’il se passe?» a demandé l’ancien pivot des Lakers (2,16 m), resté célèbre pour avoir cassé plusieurs panneaux de basket avec son poids (147 kg) et sa puissance.

En un message, Gauthier Mvumbi, 26 ans et moins grand que son idole (1,95 m), a changé de dimension. «Je n’étais pas prêt, vraiment», s’amuse-t-il, rencontré par l’AFP, dans le jardin de l’hôtel du Caire où toute la délégation congolaise est logée. «C’est ma femme qui a vu le message et qui me dit: «Shaq a envoyé un message!»