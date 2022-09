Football: Gavranovic, un héros pour toujours

Tout le désarroi dans les yeux de Kimpembe, au sol, qui vient d’être crocheté comme un… Bleu par Mario Gavranovic. Le reste, c’est l’équilibre parfait d’une frappe géniale. La Suisse qui saisit son rêve. La dernière image qu’on retiendra pour toujours de «Super Mario» sous le maillot suisse. AFP

Quelques heures après Roger Federer, jeudi soir, Mario Gavranovic a lui aussi annoncé sa retraite. Sa retraite internationale, il ne portera plus le maillot de l’équipe de Suisse, il ne sera donc pas au Mondial dans deux mois, mais continuera de jouer pour Kayserispor en Turquie. «Super Mario» qui raccroche le tricot helvétique, cela n’a sans doute rien à voir en termes d’impact avec la retraite de Federer. Mais Gavranovic restera lui aussi, pour toujours, un héros du sport suisse.

Il ne faut pas l’oublier. Pour tout supporter de football, il sera l’homme qui a permis à la Suisse d’éliminer la France le 28 juin 2021 à Bucarest, en huitième de finale de l’Euro. Il a réceptionné une passe magique de Granit Xhaka, il a crocheté Kimpembe qui finira sur les fesses et il a ajusté le petit filet de Lloris. Prolongations, tirs au but, qualification suisse. Tout le monde en Suisse sait où il était et ce qu’il a fait ce soir-là. L’équipe nationale de Vladimir Petkovic venait de briser un plafond de verre. Grâce notamment à Gavranovic.

Jamais considéré comme un titulaire

C’est injuste, sûrement, de réduire ce buteur à cette seule réussite providentielle. «Gavra», c’est 16 buts en 41 sélections. Un meilleur ratio que Seferovic par exemple (25 buts pour 86 sélections). Mais jamais vraiment Gavranovic n’a été considéré comme un titulaire avec la sélection, ni sous Hitzfeld, ni sous Petkovic, ni sous Yakin.

Il vient d’égaliser contre la France. Mario Gavranovic a rendu les choses possibles. Regarde-t-il déjà vers les quarts de finale? AFP

Une curiosité qui dit quelque chose? Les tentatives ont existé. Le 13 octobre 2020, il était titulaire en Ligue des nations, à Cologne face à l’Allemagne lors du 3-3: deux buts de Gavranovic. Le problème, c’est que c’est là sans doute la seule fois où tout a fonctionné pour lui quand il était aligné au coup d’envoi. Avec son profil, «Super Mario» avait tout pour faire la différence en quelques minutes, davantage peut-être.

Tout ramène à son but de joker

C’est d’ailleurs après être entré en jeu à la 73e minute contre la France et après avoir vu un premier but annulé pour hors-jeu, que Gavranovic a fait chavirer toute la Suisse dans les ultimes secondes, avec son enchaînement inouï. On a beau vouloir s’en éloigner, on revient toujours à ce moment-là, à ces secondes de grâce.

«Je crois bien que c’est là le but le plus important de ma carrière, ce but contre la France, je ne peux pas l’oublier» Mario Gavranovic, ex-international suisse

«Je crois bien que c’est là le but le plus important de ma carrière, ce but contre la France, je ne peux pas l’oublier», nous avait-il avoué il y a quelques mois. Nous non plus, on ne peut pas l’oublier. Mais alors, pourquoi tourner le dos à la sélection helvétique deux mois avant le Mondial? Pourquoi ne pas se donner une chance de revivre éventuellement une pareille extase?

Un héros, pour toujours. Toute l’équipe qui vient vers lui. Frissons, AFP

Parce que tout a une fin. Pour Federer, c’est le genou qui a dit stop. Pour Gavranovic, c’est la tête. Depuis 2011, date de sa première sélection avec la Suisse, il a toujours été un équipier modèle, exemplaire, solidaire. Il en a avalé des couleuvres, restant sagement sur le banc, ne faisant jamais de vague. Une perle pour un entraîneur: un joueur qui est performant, toujours à disposition, qui n’exigeait jamais rien.

Un besoin de reconnaissance pas comblé

Ou alors, sinon, un peu plus de reconnaissance. Une titularisation de temps en temps, plus régulièrement, un peu de considération. À 32 ans, Mario Gavranovic voulait peut-être un peu plus de tout, maintenant précisément. Et surtout pas être encore dans deux mois ce joker de luxe qu’il a toujours été. Tout tient du paradoxe: à part les bonheurs de Cologne, il n’a pas vraiment convaincu en titulaire de l’équipe de Suisse, quand il a eu sa chance. Et c’est précisément en étant joker – et quel joker! –, qu’il a soulevé tout un pays.