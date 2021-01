À 27 ans, Hunter Doohan voit sa carrière décoller grâce à la série «Your Honor», sur Canal +, où il donne la réplique à Bryan Cranston. Instagram

Il est la révélation de la nouvelle série de Bryan Cranston, «Your Honor», sur Canal+ dès le jeudi 28 janvier 2021. En l’espace de deux ans, Hunter Doohan est passé de petits rôles dans des feuilletons comme «Westworld» au premier plan à Hollywood. L’acteur américain de 27 ans a répondu en exclusivité aux questions de «20 minutes».

Comment avez-vous été choisi pour incarner le rôle central d’Adam dans «Your Honor»?

Bryan Cranston joue un juge dont le fils tue quelqu’un dans un accident de voiture. J’ai passé plusieurs auditions pour le rôle de ce garçon et c’est ma première rencontre avec Bryan qui a tout décidé. Il est aussi le producteur de la série, c’est lui qui m’a choisi. C’est la première fois que j’ai un personnage aussi important et complexe à incarner. Adam est un garçon sensible qui fait une terrible erreur et son père se retrouve face au choix de bafouer les lois qu’il défend pour tenter de le sauver. Nous avons tourné à La Nouvelle-Orléans et j’ai énormément appris au contact de Cranston.

Même si votre personnage est amoureux d’une fille dans «Your Honor», vous ne cachez pas votre homosexualité. N’est-ce pas un frein à votre carrière?

Je refuse d’y penser. Gay ou hétéro, je veux tout jouer. J’ai grandi dans l’État de l’Arkansas sans jamais chercher à me cacher, mais sans m’afficher avec mon copain non plus. Ce n’était pas simple durant ma scolarité. J’ai emmené ma meilleure copine à la fête de mon lycée, pas mon mec de l’époque. Mais en arrivant à Los Angeles, à 19 ans, j’ai eu un choc. Les gens sont tellement plus ouverts ici. Pour le moment, je peux encore incarner un personnage hétéro comme dans «Your Honor». Espérons que cela dure!

Vous venez d’annoncer vos fiançailles sur votre compte Instagram. Est-ce que le mariage est pour 2021?

Nous n’avons pas encore décidé de la date car nous avons une condition: que le vaccin soit disponible pour tous. Comme cela nous pourrons faire une grande fête avec nos proches. J’ai rencontré Fielder sur Tinder et, six ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Comme quoi, il est possible de faire des rencontres ainsi (rires).