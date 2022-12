Gaz, électricité: le Conseil fédéral veut moins d’opacité sur les marchés

Manipulations de marché interdites

Ce tour de vis du Conseil fédéral comporte une liste de nouvelles règles. On pourrait être étonné que certaines d’entre elles ne soient pas encore la norme dans le secteur. Il est écrit par exemple que la nouvelle loi prévoit d’interdire les «opérations d’initiés et des manipulations de marché sur les marchés de gros de l’énergie» au risque d’être poursuivi pénalement par les autorités fédérales. On apprend aussi par déduction que jusqu’à présent, les gros fournisseurs n’étaient pas contraints de publier «les informations privilégiées qu’ils détiennent», par exemple concernant leur capacité ou l’utilisation d’installations de production ou de transport d’énergie. Le Conseil fédéral précise encore que ces nouvelles réglementations sont compatibles avec celles de l’Union européenne.