Gaza devient «un cimetière pour les enfants», déplore l’ONU

Un homme porte le corps de son bébé de 8 mois, lors des funérailles de sa femme et de quatre de ses enfants tués lors d’un bombardement israélien, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 novembre.

Il faut mettre un terme à la souffrance collective inhumaine et augmenter radicalement l’aide humanitaire à Gaza. Tel est le souhait du secrétaire général de l’ONU, clamé devant la presse, lundi. «Le cauchemar à Gaza est plus qu’une crise humanitaire, c’est une crise de l’humanité», a dit Antonio Guterres, répétant sa condamnation des «actes terroristes odieux» du Hamas du 7 octobre, et l’utilisation par le mouvement islamiste palestinien des civils comme «bouclier humain».