Israël dit avoir trouvé des armes dans l’hôpital, le Hamas dément

via REUTERS

L’armée israélienne a dit avoir trouvé «des munitions, des armes et des équipements militaires» du mouvement islamiste palestinien Hamas dans l’hôpital al-Chifa de Gaza, où elle est intervenue militairement mercredi. «Nous avons la preuve que l’hôpital servait à des fins militaires et terroristes, contrairement aux lois internationales», a déclaré le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari.

«Un centre de commandement opérationnel»

L’armée israélienne a donc mené, mercredi, une «opération ciblée» dans le plus grand hôpital de la bande de Gaza, où se trouvent, selon l’ONU, environ 2300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés.

Elle précise ses découvertes: «Dans l’un des départements de l’hôpital, les troupes ont localisé une pièce contenant des équipements technologiques, ainsi que des équipements militaires et de combat utilisés par l’organisation terroriste du Hamas. Dans un autre département de l’hôpital, les soldats ont trouvé un centre de commandement opérationnel et des équipements technologiques appartenant au Hamas.»

Même des uniformes du Hamas

L’armée a publié des images de ce qu’elle affirme être des armes, des grenades et d’autres équipements découverts à al-Chifa. L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces affirmations. «Lorsque les soldats sont entrés dans le complexe hospitalier, ils ont affronté un certain nombre de terroristes et les ont tués», affirme encore l’armée.