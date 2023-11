Dans un hôpital de Gaza, le drame des enfants amputés

La maman a perdu deux filles et deux petits-enfants

Selon cette femme de 47 ans, le bombardement a tué deux de ses filles, Ikhlas et Khitam, et deux de ses petits-enfants, dont un bébé de quelques jours. Ils se trouvaient tous dans la maison d’Ikhlas, qui venait d’accoucher. Elle a dû identifier ses filles à la morgue. «Leurs corps étaient déchiquetés. J’ai reconnu Khitam par ses boucles d’oreille et Ikhlas par ses orteils», raconte-t-elle.

Prêt à délaisser le Real pour le Barça pour que son cousin retrouve sa jambe

Il a été amputé de la jambe droite après un bombardement qui a détruit l’immeuble abritant sa famille, tuant selon lui six de ses cousins et une tante. «Quand je me suis réveillé après l’opération, j’ai demandé à mon frère où était ma jambe. Il m’a menti en me disant qu’elle était bien là et que je ne la sentais pas, à cause de l’anesthésie, avant que mon cousin me dise la vérité le lendemain.»