Montréal : Gaza: Trudeau condamne la violence et lors de manifestations

Des échauffourées ont éclaté à Montréal en marge d’une manifestation en soutien aux Palestiniens de Gaza. Le Premier ministre canadien hausse le ton.

Image d’archive de Justin Trudeau. AFP

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné dimanche la violence et les propos antisémites ou islamophobes ayant marqué plusieurs manifestations ce week-end au Canada, notamment à Montréal où des affrontements ont éclaté entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens.

Tout en insistant sur «le droit de se réunir pacifiquement et de s’exprimer librement au Canada», Justin Trudeau a souligné dans un tweet qu’il n’était pas question de tolérer «l’antisémitisme, l’islamophobie et la haine». Le Premier ministre a «fermement condamné les propos et la violence méprisables dont on a été témoins lors des manifestations» du week-end.

Des manifestations de soutien au peuple palestinien ont eu lieu samedi dans plusieurs grandes villes canadiennes et, dimanche, la police a dû faire usage de gaz lacrymogènes à Montréal à la suite d’échauffourées entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens, lors d’un rassemblement de soutien à l’État hébreu.

Quelques centaines de manifestants arborant des drapeaux israéliens s’étaient rassemblés sur une place du centre de Montréal pour exprimer leur solidarité avec Israël. Mais la manifestation, qui avait débuté dans le calme, a dégénéré avec l’arrivée de manifestants pro-palestiniens qui a fait monter la tension entre les deux groupes.

La manifestation a à ce moment été déclarée «illégale» par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) et des escouades de policiers antiémeutes sont alors intervenues et ont utilisé des gaz lacrymogènes pour séparer et disperser les manifestants des deux groupes, a constaté un journaliste de l’AFP. L’opération policière a continué pendant plusieurs heures à la poursuite de groupes de manifestants pro-palestiniens qui se dispersaient et se regroupaient dans des rues commerçantes du centre-ville.

15 arrestations

La police a rendu public tard dans la soirée un bilan provisoire faisant état de 15 interpellations et de plus de 70 «constats d’infraction». Des groupes ont continué à chercher la confrontation jusque dans la soirée, a indiqué une porte-parole du SPVM, précisant que des actes de vandalisme ont été commis et des projectiles lancés sur les policiers. Un manifestant et trois policiers ont été légèrement blessés.

Plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens s’étaient rassemblés la veille sur la même place de Montréal pour dénoncer la répression israélienne et les «crimes de guerre» commis par Israël à Gaza, selon les manifestants. «Israël terroriste», ont scandé certains manifestants, et une banderole proclamait «arrêtez le génocide des enfants palestiniens».

Des manifestations pro-palestiniennes s’étaient aussi déroulées samedi dans plusieurs villes canadiennes, dont Toronto, Ottawa et Vancouver.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a également réagi aux affrontements de l’après-midi dans sa ville, soulignant sur son compte Twitter que si «manifester est un droit», «l’intolérance, la violence et l’antisémitisme n’ont pas de place chez nous», et que «Montréal est une ville de paix».

Les frappes israéliennes ont tué dimanche 42 Palestiniens à Gaza dans la journée la plus sanglante de cette semaine d’escalade de violence inédite, tandis qu’une troisième réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, en une semaine, sur le conflit israélo-palestinien n’a abouti à aucune avancée.