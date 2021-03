Cela fait maintenant plusieurs mois que le garçon de 26 ans fait du bruit avec un sous-genre du hip-hop importé des pays anglo-saxons: la drill. Ce style, aux sonorités parfois électroniques, est toujours sombre et violent. À l’image de la première mixtape de Gazo, «Drill FR», sortie le 26 février 2021, et dont le single «A$ap» est parmi les titres les plus écoutés sur Spotify dans l’Hexagone.

«J’avais un peu d’appréhension à sortir ce premier projet. Je savais que j’étais attendu», explique Gazo au bout du fil alors qu’il est sur le tournage d’une vidéo. Le Français, qui a écrit ses premiers textes quand il était encore gosse, n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, «la drill, c’est le nouveau rap». «Tout ce que je raconte dans mes titres, c’est du vécu. Ça n’a pas toujours été drôle, ni rose. C’est une sorte de thérapie. Ça fait du bien psychologiquement», détaille celui qui s’est instruit à la dure dans la rue. Fait intéressant, parmi les six collaborations de la mixtape, la présence sur «On a» du rappeur allemand à succès Luciano: «J’ai écouté ce qu’il faisait et lui il me suivait depuis un moment. Il avait déjà bossé avec un autre Français, Kalash Criminel. C’était du lourd. Luciano est venu à Paris. On a fait ce titre et le lendemain, on tournait le clip.» Pour Gazo, la langue n’a pas été une barrière: «Quand on apprécie le travail de l’autre, et inversement, c’est bien plus facile.»