Gaz russe : Gazprom arrête deux gazoducs, l’Europe retient son souffle

L’Allemagne et plusieurs pays européens plongent dans l’incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe. En cause, le début des travaux de maintenance de Nord Stream 1.

«Nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible.» Le vice-chancelier allemand Robert Habeck n’a pas caché son inquiétude, ce week-end à la radio. Et pour cause: le géant russe Gazprom a entamé, lundi matin, les travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1. Ce sont eux qui acheminent une grande quantité du gaz russe livré à l’Allemagne, ainsi qu’à plusieurs autres pays de l’ouest de l’Europe.

«Se préparer au pire»

«Il est possible que le gaz coule à nouveau, même en quantité supérieure à avant. Il est possible que plus rien ne vienne et nous devons nous préparer comme toujours au pire», a déclaré pour sa part le vice-chancelier allemand, Robert Habeck. Moscou, arguant d’un problème technique, a déjà réduit ces dernières semaines de 60% les livraisons de gaz via Nord Stream, une décision dénoncée comme «politique» par Berlin.