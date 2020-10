Présidentielle ivoirienne : Gbagbo appelle au dialogue sous peine de «catastrophe»

L’ex-président ivoirien s’est exprimé jeudi soir depuis la Belgique pour appeler au calme en Côte d’Ivoire, à deux jours d’une présidentielle sous haute tension.

«Il faut discuter»

La colère, «je la comprends et je la partage». «Pourquoi veut-on faire un troisième mandat? Il faut qu’on respecte ce qu’on écrit, ce qu’on dit (…) Si on écrit une chose et qu’on fait une autre, on assiste à ce qui arrive aujourd’hui», a estimé Laurent Gbagbo, 75 ans, à propos de son ancien adversaire, Alassane Ouattara.