Gbagbo autorisé à quitter la Belgique sous conditions

La Cour pénale internationale a autorisé jeudi l’ex-président ivoirien à quitter la Belgique si un pays accepte au préalable de le recevoir.

Un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où le parti qu’il a fondé, le Front populaire ivoirien (FPI), se prépare à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre, reste donc incertain. «Nous sommes contents, c’était important que ces restrictions soient levées», a réagi auprès de l’AFP Franck Anderson Kouassi, le porte-parole du FPI. «On attend maintenant la date de son retour au pays. On va l’accueillir», a-t-il ajouté.

Après plus de sept ans passés en détention à La Haye, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, qui avaient fait quelque 3000 morts en cinq mois.