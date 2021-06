Côte d’Ivoire : Le ministère de l’Intérieur orchestrera le retour de Gbagbo

Tandis que les associations des victimes des violences de 2010-2011 s’inquiètent du retour de l’ex-président, ses partisans l’attendent en revanche frénétiquement.

Une date de retour qui n’avait été ni confirmée ni démentie mardi par le gouvernement et le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Une source proche de la présidence s’est, elle, contentée de dire que «le dossier est suivi» par les services du Premier ministre Patrick Achi.

De source gouvernementale, on affirme que «les aspects politiques d’ensemble et d’éventuels obstacles politiques et juridiques» ont été levés, mais que «l’aspect pratique et opérationnel du retour de Laurent Gbagbo est désormais du ressort des ministères de l’Intérieur et de la Réconciliation nationale».