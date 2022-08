Football: GC est un surprenant leader, à égalité avec YB et le SFC

Malheur à celui qui sous-estime Giorgio Contini. L'entraîneur des «Sauterelles» a, encore une fois, réussi à très vite construire un collectif intéressant, malgré un effectif constitué d'une quinzaine de nationalités différentes et de nombreuses recrues prêtées par le club «parent» des Wolverhampton Wanderers. L'ancien coach du Lausanne-Sport a, en plus, la chance avec lui. Son milieu Dominik Schmid, un autre ancien de la Tuilière, n'a-t-il pas touché du bois, contre son camp, à sept minutes de la fin? L'attaquant Ibrahima Ndiaye n'a-t-il pas envoyé un missile à quelques millimètres de la barre transversale, alors qu'on jouait les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps?

Rarement cité parmi les favoris de cette nouvelle saison, le club zurichois paraissait même plutôt destiné à jouer le bas de tableau. Mais le voilà toujours invaincu cette saison après quatre parties et classé premier à égalité avec les Young Boys et le Servette FC. Les joueurs du Letzigrund ont même une meilleure différence de buts - grâce à leur sept buts marqués - que les joueurs du bout du Léman - trois. Et ce classement pourrait encore évoluer ce week-end: GC se déplacera à Sion samedi, tandis que Bernois et Genevois seront directement opposés le lendemain au Wankdorf.