Hockey sur glace: GE Servette bat Ajoie avec difficulté

Battu à deux reprises à domicile par Rapperswil et Zoug durant la semaine, GE Servette a relevé la tête à Porrentruy. Mais il a souffert avant de valider sa victoire. Pour son abnégation, le HC Ajoie aurait mérité meilleur salaire qu’un onzième revers à la suite. Son manque de percutant offensif l’a une fois encore pénalisé. Aucun de ses attaquants n’a d’ailleurs réussi à trouver le chemin du but lors des deux derniers matches.

Deux buts dans la cage vide

Il a ensuite fallu un peu plus de trois minutes à Genève-Servette pour reprendre les devants par l’entremise de Benjamin Antonietti (31e). Comme à Zurich quatre jours plus tôt (défaite 4-2), les Jurassiens ont fait preuve de vaillance et ont mis toutes leurs forces dans la bataille dans l’espoir de combler une seconde fois leur retard. Ils ont bénéficié de plusieurs opportunités lors de la période finale. La plus franche étant à mettre à l’actif de Jonathan Hazen, bien servi depuis l’arrière de la cage par son compère Devos, qui a manqué son envoi, seul face à Gauthier Descloux (52e).