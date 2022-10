Hockey sur glace: GE Servette a tout de suite remis la marche avant

GE Servette n’aura pas mis trop de temps à se remettre dans le bon sens de la marche. Les Aigles, frustrés de voir leur série de huit victoires s’achever la veille à Berne (6-5 ap), n’ont fait qu’une bouchée de Kloten samedi soir aux Vernets (5-0). Face à un adversaire émoussé et trop tendre, les joueurs de Jan Cadieux ont ainsi signé leur plus large victoire de la saison et conforté leur place de leader de National League.

Pouliot en remet une couche

Kloten, qui avait perdu autant d’hommes (trois) que gagné de points la veille en battant Langnau, n’en pouvait plus. Et Genève n’en voulait plus beaucoup. Les Grenat auraient pu saler l’addition avec un peu plus d’appétit ou d’adresse. Ils ne l’ont pas fait, par charité ou par sens de l’économie. Cela n’a pas empêché le public des Vernets de célébrer son équipe, qui promènera son costume de leader du championnat mardi à Rapperswil, face à un tout autre type d’opposition.