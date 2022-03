Hockey sur glace – GE/Servette assure le service minimum avant sa finale contre LHC

La joie de Richard et Jooris après le 2-0 inscrit à Wolf.

GE/Servette n’avait pas de droit au moindre faux pas contre un HC Ajoie qui lui aura fait bien du mal cette saison. Les Grenat étaient même la seule équipe à avoir un bilan négatif contre le cancre de la Ligue avant ce quatrième et dernier duel de la saison. Samedi dernier encore, à Porrentruy, l’équipe de Jan Cadieux s’était effacée en prolongation alors qu’elle avait match gagné à moins d’une minute de la fin.

On ne sait pas encore si ces deux points seront ceux qui manqueront aux Aigles dans leur quête d’une place dans le top 6. Les trois unités engrangées hier permettent aux Genevois d’y croire avant de recevoir LHC samedi pour une sorte de finale, tant les deux équipes sont proches. Reste à savoir si ce premier succès dans le temps réglementaire aura permis de se rassurer dans le camp genevois, la prestation ayant été très inégale.

Contre des Jurassiens déjà en vacances et privés, qui plus est, de cinq joueurs malades, les Aigles ont outrageusement dominé les vingt premières minutes, bouclées sur un avantage de 3-0 flatteur pour les visiteurs (25 tirs à 2 pour GE/Servette). Winnik, Richard et Pouliot ont eu la bonne idée de creuser l’écart.