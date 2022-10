Hockey sur glace: Genève-Servette bien trop fort pour Lausanne

Il n’y a pas eu de surprise samedi soir à la Vaudoise aréna. Genève-Servette , qui restait sur cinq succès consécutifs, a prolongé sa série victorieuse sur la glace d’un Lausanne en panne de confiance et de résultats. Leaders du championnat de National League, les Aigles n’ont jamais véritablement tremblé face à des Lions battus (1-5) pour la quatrième fois en l’espace de sept jours et qui continuent de dégringoler au classement.

John Fust sifflé

Genève-Servette a surtout profité de l’indiscipline des Vaudois pour construire son succès et améliorer ses statistiques en avantage numérique. Marc-Antoine Pouliot (19e, 0-1), bien décalé par Teemu Hartikainen, puis le Finlandais lui-même (33e, 1-4) ont parfaitement converti deux belles séquences de power-play côté grenat.

Côté lausannois, l’égalisation de Martin Gernat (24e, 1-1) a permis au LHC de mettre un terme aux 172’08 de disette offensive. Et c’est bien là la seule satisfaction de la soirée. Car l’attitude affichée par les hommes de John Fust a certes été bien meilleure que lors des deux dernières rencontres contre Rapperswil et à Berne, mais l’absence d’un véritable plan de jeu et les lacunes techniques individuelles ont, une fois encore, coûté cher aux Lions.